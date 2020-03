Deniz Yücel, deutsch-türkischer Journalist, liest am 14. März in Jena.

Jena. „Welt“-Reporter Deniz Yücel war monatelang in der Türkei verhaftet. Darüber hat er ein Buch geschrieben, das er nun in Jena vorstellen möchte.

Lesen und reden in Jena mit Deniz Yücel

Lange war er der prominenteste deutsche Häftling: Im Februar 2018 kam „Welt“-Reporter Deniz Yücel nach einem Jahr in türkischer Untersuchungshaft frei. Nun fordert im langen Prozess gegen ihn ein Staatsanwalt bis zu 16 Jahre Haft. Auch darüber wird der Journalist sprechen, wenn ihn seine Leserreise am Samstag, 14. März, ins F-Haus nach Jena führt.

Im Mittelpunkt steht Yücels Buch „Agentterrorist“, in dem er seine Haft in dem Hochsicherheitsgefängnis Silivri Nr. 9 bei Istanbul thematisiert. Yücel erzählt, wie er dieses Jahr in Einzelhaft verbrachte, welchen Schikanen er ausgesetzt war und wie es ihm gelang, immer wieder die Überwachung zu überlisten.

Neben der Lesung gibt es ein Publikumsgespräch, das vom Redaktionsleiter dieser Zeitung, Thorsten Büker, moderiert wird.

Beginn 19 Uhr, Karten gibt es bei Jenakultur und bei Eventim