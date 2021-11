Lesung in Jena: Der Lebenskampf der Lisa Heise

Jena. Betrachtungen zur Rilkes Freundin Lisa Heise im Towanda Jena

An jedem dritten Mittwochabend findet im Jenaer Frauenzentrum Towanda der sogenannte Queer-Feministische Gesprächsabend statt. Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary und Transpersonen: kurz: Flintas, sind dazu eingeladen, sich zu queerfeministischen Themen zu informieren und auszutauschen.

Am Mittwoch, 17. November, ab 19 Uhr stellt Christine Theml den Lebenskampf der Lisa Heise vor. 1930 erschienen in der Leipziger Insel-Bücherei zehn Briefe Rainer Maria Rilkes an eine Frau. Die Empfängerin ist Lisa Heise. Sie hatte sich in tiefer Not an Rilke gewendet. Über fünf Jahre erstreckt sich der Briefwechsel, der Lisa Heise Trost und Selbstbewusstsein in ihrem Lebenskampf gibt.

Mehr über diese bemerkenswerte Frau erfährt man am Mittwoch, 17. November, 19 Uhr, im neuen Domizil des Towanda, Schillerstraße 5. Anmeldung unter: 03641/443968 oder programm.towanda@gmail.com.