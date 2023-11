Lesung zu Hiddensee und Kling Klang im F-Haus

Jena Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit

Die langjährige Inselführerin und Autorin Ute Fritsch, die in Jena geboren wurde und seit langem in Berlin und auf Hiddensee lebt, lädt am Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr in den Jugendstilsaal des Jenaer Tanzhaus e.V. ein. Sie wird mit ihrer Lesung „Sehnsucht Hiddensee“ die besondere „Künstlerinsel Hiddensee“ vorstellen. Hier trafen sich zahlreiche Berliner Schriftsteller, Schauspieler, Maler und Musiker in den Jahren 1905-1935. Inspiriert von der Schönheit und Ruhe dieser Licht-Insel, schrieben und malten sie, trafen sich im „Romanischen Café an der Ostsee“, liebten und erholten sich. Ute Fritsch liest Gedichte und Geschichten um Else Lasker-Schüler, Gottfried Benn, Klaus und Erika Mann, Billy Wilder, George Grosz, Joachim Ringelnatz, Asta Nielsen, Helene Herveling, Mascha Kaleko, Hans Fallada und Friedrich Hollaender.

Zur gemütlichen Lesung gibt es Glühwein und Kerzenschein am Camsdorfer Ufer 17. Kartenreservierungen sind unter der Telefonnummer 0162/9205720 oder per Mail unter: post@tanzhaus-jena.de möglich.

Keimzeit im Jenaer F-Haus

Keimzeit geht 2023 und 2024 wieder auf große Tour durch Deutschland. Ob mit „Kling Klang“ nach Feuerland, auf einem Schiff nach „Singapur“ oder mit dem Hausmeister zur „Berlinale“. Keimzeit Konzerte sind immer einen Besuch wert. Ihr Auftritte sind allesamt ein großer Querschnitt durch vier Dekaden Bandgeschichte. Von rockig bis balladesk – die sechs Musiker bieten ein so breites Spektrum, dass man diese Band kaum in eine Schublade stecken kann. Die Songs aus der Feder von Norbert Leisegang reflektieren unser Leben mal ironisch, mal spielerisch und meistens mit einem Augenzwinkern.

Am 15. Dezember, ab 20 Uhr ist Keimzeit zu Gast im Jenaer F-Haus.