Die Ausstellung ist in der Kirche in Beutnitz zu sehen.

Golmsdorf. Historische Dokumente erzählen von der Geschichte des Ortsteils der Gemeinde Golmsdorf.

Die Ausstellung „700 Jahre Ersterwähnung von Naura“ ist noch am Wochenende, 29. und 30. Mai, in der Dorfkirche St. Trinitatis in Beutnitz zu sehen.

Geöffnet ist die Kirche an beiden Tagen von 14 bis 17 Uhr.