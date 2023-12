Leuchtendes Lobeda, Weihnachtsbummel am Sonntag und eine Lesung

Jena In den kommenden Tagen können die Jenaer weihnachtliches erleben und die „Liebe Dunkelheit“ kennenlernen

Vor allem die jüngsten Besucher der Goethe-Galerie dürften sich am verkaufsoffenen Sonntag, 10. Dezember, zwischen 13 und 18 Uhr in der Einkaufspassage über die besonderen Gäste freuen. Die „Fellfreunde“ Skye, Marshall, Chase, Rubble, Rocky und Zuma kommen mit ihrem Besitzer Ryder nach Jena und stehen für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Die Helfer auf vier Pfoten begeistern seit zehn Jahren Mädchen wie Jungen im Fernsehen und im Kino. Die großen Gäste können derweil an den Weihnachtsständen nach letzten Weihnachtsgeschenken stöbern.

„Lasst Lobeda leuchten“ ist zurück

Lobedas weihnachtliches Stadtteilfest „Lasst Lobeda leuchten!“ findet nach drei Jahren Pause erstmals wieder statt – am Mittwoch, 13. Dezember. Lichterglanz, weihnachtliche Leckereien, eine Vielzahl an Mitmach- und Kreativangeboten: Als 13. Türchen in „Lobedas lebendigem Adventskalender“ lädt der KuBuS gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern alle Kinder und ihre Familien ein, in der Vorweihnachtszeit für ein paar Stunden auf der Freifläche am Westside in der Karl-Marx-Allee zusammenzukommen – und Lobeda zum Leuchten zu bringen. Ob beim Dosenwerfen oder (Eis)stockschießen, dem Basteln von Schneekugeln oder Weihnachtskärtchen, ob in der Schmiede oder der Druckwerkstatt – bei den Mitmachangeboten ist für jeden etwas dabei. Für das leibliche Wohl ist von süß bis herzhaft ebenfalls ausreichend gesorgt. Und auch der Weihnachtsmann hat sich wieder angekündigt und bereiterklärt, für die beliebte Fotoaktion zur Verfügung zu stehen. Abgerundet wird das Ganze von der traditionellen Verleihung der „Schätzlaterne“, die mitsamt aller enthaltenen Süßigkeiten gewonnen werden kann, sowie einer weihnachtlichen Feuershow. Beginn ist 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Liebe Dunkelheit“: Lesung in Schillers Gartenhaus

In der Lesereihe „Die Gunst des Augenblicks. Prosa der Gegenwart“ wird am kommenden Dienstag, 12. Dezember, 19.30 Uhr der Autor Boris Hoge-Benteler in Schillers Gartenhaus aus seinem neuen Roman „Liebe Dunkelheit“ lesen. Es ist ein geheimnisvoller Roman über das Ausgeliefertsein und den Verlust zweier Menschen, der die Grenzen zwischen Innen- und Außenwelt auf kunstvolle Weise zum Verschwinden bringt. Boris Hoge-Benteler, geboren 1979 in Marburg, aufgewachsen in Büren (Westfalen), studierte Neuere deutsche Literatur, Italienisch und Geschichte in Berlin und Wien und wurde an der Universität Münster über Russland-Konstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur promoviert. Er arbeitet als wissenschaftlicher Bibliothekar in der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena und lebt in Weimar. 2022 erschien sein Debütroman „Sonnenstadt“. Lesung und Gespräch werden moderiert von Jennifer Günther und Helmut Hühn. Für Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist der Eintritt frei.