Leuchtturm im Jenaer Paradies aufgetaucht und eingezäunt

Morgen, Kinder, wird’s was geben! Das gilt in Bezug auf zwei Spielplätze, die in der Stadt Jena mit neuen Spielgeräten ausgestattet worden sind. Doch dann kam der Lockdown dazwischen. Jetzt sind die Spielplätze im Prinzip fertiggestellt, können wegen der in Jena geltenden Corona-Auflagen aber nicht in Betrieb gehen.

So wurde ein neuer „Leuchtturm“ am Spielplatz im Jenaer Paradies aufgestellt. Der Multifunktionsturm kann von Kindern auf verschiedene Weisen erklommen werden. Dazu gesellen sich eine neue Doppelschaukel und ein Hochreck. Bei der Auswahl der Geräte hatten die Kinder ein Wörtchen mitzureden, es gab eine Kinderbürgerbeteiligung.

Hersteller der Geräte ist die Brandenburger Firma Spielbau. Sie hat in Edelstahl gearbeitet. Die Geräte sollen mindestens 10 bis 15 Jahre halten.

Spielplatzfest geplant

Die Bauabsperrungen sollen fallen, sobald die Stadt Jena das wegen der Corona-Situation angeordnete allgemeine Spielplatz-Betretungsverbot wieder aufhebt. Die soll passieren, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz eine Woche lang unter dem Wert von 200 liegt.

Ein Spielplatzfest ist geplant, sobald Kinder wieder ohne Sorge miteinander spielen können. Dies gilt auch für den Spielplatz in Burgau, der komplett erneuert wurde. Hier muss vor einer Eröffnung aber auch noch das Umfeld heranwachsen. Insofern ist nicht nur Corona Schuld, dass es noch etwas dauert.