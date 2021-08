Liberale in Jena und Saale-Holzland kritisieren neue Wahlbezirk-Regeln

Saale-Holzland/Jena. Die Stimmabgabe zur Bundestagswahl muss auch in kleineren Orten möglich sein, sagt die FDP Jena/Saale-Holzland.

Zur Diskussion um die neu festzulegenden Wahlbezirke im Saale-Holzland-Kreis für die Bundestagswahl schaltet sich die FDP Jena-SHK ein. Der Kreisverband fordert, dass die Stimmabgabe in jedem Dorf oder Ortsteil ermöglicht werden sollte, in dem durch die Einwohner auch ein Wahlvorstand freiwillig gebildet werden kann. Nach der geänderten Bundeswahlordnung muss in Orten, in denen weniger als 50 Stimmen abgegeben wurden, die Wahlurne in einen anderen Ort zu Auszählung gebracht werden. Der Kreis-Wahlleiter lässt nun Stimmbezirke mit weniger als 100 Wahlberechtigten zusammenlegen, um Komplikationen zu verhindern. (wir berichteten).

„Gerade in einer polarisierten Gesellschaft, in der auch die gesellschaftliche Freiheit und Demokratie angegriffen wird, ist es ein fatales Signal, wenn durch pauschale Anordnung vom Schreibtisch aus den Menschen die Möglichkeit genommen wird, direkt in ihrem Heimatort von ihrem Wahlrecht am Wahlsonntag Gebrauch zu machen“, teilt FDP-Kreisvorsitzender Patrick Frisch mit.

Die Freien Demokraten fordern, bei der Festlegung der Wahlbezirke auch Orte zu berücksichtigen, in denen früher mindestens 50 Wähler zur Urne gingen. Zudem soll in Orten mit weniger als 50 Wählern das Angebot aufrecht gehalten wird, seine Stimme dort abzugeben, um später am Wahlabend die versiegelten Wahlboxen zur gemeinsamen Auszählung zu transportieren. Andrea Philipp-Dittrich, stellvertretende FDP-Vorsitzende, bedauert die Kommunikation der neuen Regeln in der Ferienzeit. In den Orten seien bereits Wahlvorstände organisiert. „Gerade dieses demokratische Engagement vor Ort sollte man würdigen und nicht vom Schreibtisch aus für obsolet erklären“, erklärt sie.