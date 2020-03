Liebe so alt wie ein Baum: Jenaer Paar feiert Diamantene

Wenn das kein symbolisch trefflicher Ort zum großen Jubiläum war! Maria und Hans Kirmse hatten den Tag ihrer Diamantenen Hochzeit im Gasthaus Papiermühle zugebracht und fürs Zeitungsfoto im Innenhof Stellung bezogen – genau vor der wegen des Pflegeschnitts noch etwas kahlen Sommerlinde, die mit ihren 400 bis 500 Lebensjahren ein Jenaer Naturdenkmal sondersgleichen ist. Denn klar, tief verwurzelt und von schierer Ewigkeit ist auch die Ehe der Kirmses: 60 Jahre.

Den Papiermühlen-Gastraum hatte die große Festgemeinschaft der Kirmses recht gut ausgelastet. – Logisch: Die 79-Jährige und der 84-Jährige haben sechs Kinder, 14 Enkel und sechs Urenkel. Die allerersten Konturen dieses beeindruckenden Großfamilienbildes sind anno dazumal in Gera gezeichnet worden.

Maria Kirmse berichtete, dass sie mit ihrer Familie im Jahr 1941 aus dem rumänischen Siebenbürgen nach Gera umsiedeln musste. Später habe sie als junges Mädchen ihren Hans beim Federballspielen in Gera kennengelernt. Ob es Liebe auf den ersten Blick war? Maria Kirmse will das so nicht bejahen. „Es hat langsam angefangen“, sagte sie. Hans Kirmse nickte auf diese Feststellung hin.

Wegen Zeiss nach Jena gezogen

Nach der Hochzeit vor 60 Jahren arbeitete sie als Verkäuferin, während er als Vorfertigungsmechaniker in der Zeiss-Außenstelle in Gera tägig war. Weil Hans Kirmse zu Zeiss nach Göschwitz wechselte, zog auch die Familie nach Jena um. 30 Jahre hätten sie in Lobeda-West gewohnt, berichteten sie. Seit 2006 leben die Kirmses im Haus ihres Sohnes in einer Einliegerwohnung im Zwätzener Himmelreich. Und so oblag es denn auch Zwätzens Ortsteilbürgermeister Waldemar Kühner, in der Papiermühle die Glückwünsche der Stadt auszurichten.

Die wichtigste Frage an einem diamantenen Hochzeitstag: Was ist das Geheimnis dieser schier ewig währenden Liebe? Maria Kirmse dazu: „Da kommen Höhen und Tiefen zusammen; da muss jeder auch mal einen Pflock zurückstecken. Es ist nicht immer leicht.“ Hans Kirmse fügte an: „Ja, das stimmt.“