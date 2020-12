Liebevoll Gebasteltes für Jenaer Senioren

Rührend sind all die kleinen Geschenke, die in den vergangenen Wochen von Kindern und ganzen Familien für Bewohner von Jenaer Seniorenheimen gebastelt wurden. Zum Beispiel selbst gemachte Weihnachts-Grußkarten von Schülern der Nordschule und der Jenaplanschule. Lustige Figuren wie etwa Kerzen haltende Pinguine, Hasen, Katzen und Hunde sind gemalt und liebevolle Botschaften geschrieben worden. Viele Weihnachtssterne, gestrickte Strümpfe und Schultertücher, Deckchen, sogar ein Schwibbogen, gehäkelte Kakteen und manches mehr wurden als Spenden für Heimbewohner bei der Bürgerstiftung Jena abgegeben.

Heidi Scheller von der Bürgerstiftung zeigte sich beeindruckt, was für ein breites Echo ihr Aufruf in Jena ausgelöst hatte. Die Bürgerstiftung hatte ja in unserer Zeitung dazu aufgerufen, mit kleinen selbstgebastelten Dingen Bewohner von Seniorenheimen zu erfreuen. Das sei auch voll gelungen, bestätigt Thomas Theisinger, Leiter des Luisenhauses, der gestern schon eine zweite Fuhre an Präsenten von Heidi Scheller entgegennehmen konnte. Bereits vorher brachte sie auch den Seniorenhäusern am Forstweg und am Villengang sowie dem Obdachlosenheim solche Aufmerksamkeiten.

Für den Chef des Luisenhauses, das ja von einigen Coronafällen betroffen ist, war dies eine ganz tolle Aktion, die den alten Menschen in solch schwerer Zeit deutlich mache, dass man an sie denke. Theisinger und Scheller bedanken sich ganz herzlich bei allen Teilnehmern der Weihnachtsaktion.