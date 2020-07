Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liebscher setzt sich für Jenas Wirte ein

Der Landtagsabgeordnete Lutz Liebscher (SPD) fordert die Stadtverwaltung auf, die im Mai angekündigte Ausweitung der Außenbewirtschaftungszeiten rechtssicher umzusetzen, um die nach wie vor massiv von der Corona-Krise betroffenen Gastronomen in Jena zu unterstützen. Die angekündigte Erweiterung der Außenbewirtschaftungszeiten bis 24 Uhr in den Monaten Juli und August sei versprochen, würde jedoch noch einer rechtssicheren Verordnung bedürfen. So habe der Oberbürgermeister die neuen Zeiten in seiner wöchentlichen Videobotschaft angekündigt, jedoch fehle die behördensichere Umsetzung in Form der Veröffentlichung im Amtsblatt. „Auf was sollen und können sich die Wirte berufen?“, fragt Liebscher.

Zudem gebe diese Regelung den Wirten in Jena lediglich die gleichen Möglichkeiten wie in jedem Sommer. Während der Kulturarena war in den vergangenen Jahren stets Außenbewirtschaftung bis 24 Uhr gestattet. Der Abgeordnete und SPD-Kreisvorsitzende bezeichnete es als echte Hilfe, wenn die Stadt auch über den August hinaus eine längere Außenbewirtschaftung ermöglichen würde. „Angesichts der bereits jetzt eingetretenen Verzögerung wäre eine Verlängerung der Regelung bis Ende September die gebotene Konsequenz“, sagt Liebscher.

Darüber hinaus forderte Lutz Liebscher eine offensivere Informationspolitik. „Die betroffenen Wirtinnen und Wirte müssen rechtzeitig und öffentlich von der Stadt informiert werden, welche Regelungen in diesen unübersichtlichen Zeiten für sie gelten.“