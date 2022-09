Lieferengpässe verzögern Jenaer Baustellen-Ende

Es wird weiter gearbeitet am Fürstengraben.

Jena. Bibliotheksplatz Jena: Radler bitte ganz rechts fahren

Eigentlich sollte die Baustelle schon am 16. September beendet werden, doch am Bibliotheksplatz zwischen Botanischem Garten und der Universitätsbibliothek bleibt die Straße einseitig gesperrt. Lieferschwierigkeiten führen zu der Verzögerung. Gearbeitet wird am sogenannten Backbone-Glasfasernetz.

Für Fahrzeuge Richtung Eichplatz ist der Bibliotheksplatz bis Ende der Woche gesperrt – Radfahrer können Richtung Eichplatz über den Bibliotheksplatz fahren. Hier müssen sie sich auf die rechte Spur einordnen, egal wohin sie fahren wollen, denn auf der Mittelspur dürfen Fahrzeuge Richtung Jena-Nord fahren. Immer wieder kommt es so zu Frontal-Begegnungen zwischen Autofahrern und Radlern. Markus Thürling, Chef der Jenaer Verkehrsbehörde, nennt den 30. September als Ende der Maßnahme. Vorausgesetzt die Materialien treffen ein.

Nur wenige Meter weiter in der Straße Am Planetarium und der Käthe-Kollwitz-Straße werden Arbeiten am Fernwärmenetz durchgeführt. Hier ist die Straße nur für Radfahrer freigegeben. Diese Arbeiten dauern bis Ende Oktober.