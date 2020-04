Die Linie 15 beim Nachladen am Jenaer Westbahnhof, der seit Montag wieder direkt vom Jenaer Nahverkehr angefahren wird. Im Vordergrund ein städtischer Gruß an die Reisenden, die in Jena ankommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linie 15 in Jena wieder unter Strom

Der Jenaer Nahverkehr ist zur Fahrplan-Normalität zurückgekehrt. Seit Montag fahren wieder alle Linien nach dem Ferienfahrplan. 26 Tage lang galt ein Notfahrplan aus Sorge, der Nahverkehr könne den Betrieb im Falle von Corona-Ausfällen nicht mehr absichern. Für die Buslinie 15 gab es damit eine zweite Jungfernfahrt. Denn die im Februar mit großem Bahnhof in Dienst gestellten E-Busse waren zwischenzeitlich ganz von der Bildfläche verschwunden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Bei Fahrgästen aus dem oberen Nord-Gebiet kam das Comeback von 20-Minuten-Takt und Direktverbindung ins Stadtzentrum sehr gut an. „Ein Glück, jetzt ist wieder alles wie früher“, sagte eine Seniorin zu ihrer Freundin, die drei Sitze weiter am gegenüberliegenden Fenster saß. Fahrgast Wolfgang Thieme sagte, der Umstieg in der Scharnhorststraße bei der Fahrt ins Zentrum sei beschwerlich gewesen. Außerdem hätten ihm die Busfahrer leidgetan, die von der Schienenersatzverkehr-Linie kommend immer unter enormem Fahrplan-Stress gestanden hätten. Zumindest eine Seniorin stieg am Montag in der Scharnhorststraße noch falsch aus, weil sie dachte, sie müsse weiterhin zur Straßenbahn.

In den Bussen hatte ab 25. März das Gerücht die Runde gemacht, wonach die Linie 15 nicht mehr zum Saalbahnhof und zum Westbahnhof fahre, um das Risiko für Corona-Übertragungen durch per Zug anreisende Jena-Besucher zu verringern. Rathaus-Sprecher Kristian Philler hatte dies ausdrücklich zurückgewiesen: „Alle Reduzierungen des Nahverkehrs wurden anhand der bisherigen Auslastungszahlen getroffen.“ Zudem sei die Linie 10 ja weiterhin auf der Westbahnhofstraße unterwegs gewesen.

Vor dem Westbahnhof herrschte gestern trotz Linie-15-Comeback Ruhe wie sonst nur an Feiertagen. Sogar das vollautomatische öffentliche WC im Hightech-Quader auf dem Bahnhofsvorplatz hatte „vorerst geschlossen“.

Zum Saalbahnhof fährt Linie 15 weiterhin nicht: Die Haltestelle wurde wegen einer Baustelle zum Nollendorfer Hof/Camburger Straße verlegt.