Linke wünschen einen Lernort Jena für die NS-Zeit

Jena. Die Stadtratsfraktion „Die Linke“ unternimmt einen neuen Anlauf für den Lernort „Jena im Nationalsozialismus“.

Die Fraktion hat eine Beschlussvorlage eingereicht, um den Stadtratsbeschlusses von 2012 zur Umsetzung des Gedenkkonzepts zu realisieren.

Während eine Stele in der Löbstedter Straße heute an die internierten jüdischen Mitbürger, die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter im ehemaligen Außenlager von Buchenwald erinnere, 2015 der Sammelband „Nationalsozialistische Lager und ihre Nachgeschichte in der Stadt-Region Jena. Antisemitische Kommunalpolitik- Zwangsarbeit und Todesmärsche“ erschienen und ein Gedenk- und Totenbuch in Auftrag gegeben worden sei, gebe es nach wie vor keinen geeigneten Ort für historisches Lernen in Jena, sagt Gudrun Lukin.

Der Kulturausschuss habe sich mehrfach der Thematik angenommen und Vorschläge und Konzepte geprüft, Kooperationspartner gesucht. Der jetzige Beschluss sieht nach Lukins Angaben vor, infrage kommende Stätten, wie Imaginata, das Kassa, die Rosenthal-Villa oder andere Orte, sowie den Aufwand für die Einrichtung zu prüfen. Ebenso wünsche die Fraktion eine Zeitleiste und regelmäßige Berichte.

Stadtrat, Dienstag, 27. April, 17 Uhr, im Volkshaus