Linker Vorstoß: Die Lichtstadt Jena soll dunkler werden

Und das in der Lichtstadt: Angesichts der Haushaltslage wollen die Linken bei der Stadtbeleuchtung – im Bild: die Friedrich-Engels-Straße samt Arbeitsagentur Jena – sparen. Dabei soll die Verwaltung künftig nicht nur auf teure und noble Leuchten verzichten. Auch die Leuchtkraft der Straßenlampen soll mehrstufig in den Abend- und Nachtstunden reduziert werden. Die Fraktion rechnet mit Einsparungen von etwa 100.000 Euro im Jahr. Die Vorlage wird gerade in den Ausschüssen beraten.