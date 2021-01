„Germany’s next international Popstar“ Sofia Portanet live im Kulturradio

Der darbenden Veranstaltungsbranche muss das ein schöner Schimmer der Hoffnung gewesen sein für das Jahr 2021: Im Soziokulturzentrum Kassablanca am Westbahnhof hat dieser Tage Sofia Portanet mit ihrer Band in der Reihe „Clubsession“ des Radiosenders MDR Kultur konzertiert.

Corona-gemäß ohne Publikum, aber live für die Rundfunkhörer. „Wir sind natürlich sehr dankbar, dass das bei uns stattfinden konnte. Und es ist einfach schön, dass die Musiker die Chance hatten, mal wieder wie eine Band zu spielen – wenn auch ohne Publikum“, sagte Thomas Sperling, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft. Noch vor ihrem im Sommer 2020 veröffentlichten Debüt-Album „Freier Geist" sei Sofia Portanet in britischen Medien schon als „Germany’s next international Popstar“ gefeiert worden, berichtete der MDR.

Sie ist in Paris aufgewachsen, sang als Kind im Chor der Nationaloper und später in Berliner Kneipen, ehe sie für japanische Animationsfilme ihre erste eigene Musik machte. Der Kassa-Hauptraum – ein ehemaliger Lokschuppen – werde von vielen Musikern geschätzt, weil er „nicht so viel Hall und Schall hat“, sagte Thomas Sperling. Die Techniker bei der Clubsession seien zufrieden gewesen in den zehn Stunden ihres Kassa-Aufenthalts. „Am wichtigsten war es allen, mal wieder Livemusik riechen zu können.“ Zwischen den beiden Lockdowns des alten Jahres herrschte nach Sperlings Beschreibung im „Kassa“ wenigstens noch ein wenig Leben: Experimentelles mit der Philharmonie in der Reihe „Black Box“, Kino am Donnerstag, DJ- und Tanz-Workshops, die Big Band der Musik- und Kunstschule. Allesamt kleine Hoffnungsschimmer.