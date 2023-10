Die Polizei in Jena sucht nach Zeugen, die Hinweise auf einen Lkw geben können. (Symbolbild)

Lkw flüchtet von Unfallstelle - Zusammenstoß an Kreuzung

Jena. Das sind die Polizeimeldungen am Dienstag für Jena.

Aus einem Fahrradkeller in der Jenaer Klopffleischstraße wurde ein Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Wert des Rades auf circa 1800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenomen.

Lkw-Fahrer flüchtet von Unfallort

Am Montagmorgen kam es Am Anger auf der Höhe der Baustelle "Neuer Campus" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Laut Polizeiangaben, parkte ein Lkw seitlich am Fahrbahnrand, als ein weiterer Lkw das Fahrzeug im Vorbeifahren touchierte.

Dabei entstand ein Sachschaden am Lkw. Der Fahrer des zweiten Lastwagens führte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Diese können sich unter 03641810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de (Aktenzeichens 0263186/2023) melden.

Zwei Fahrzeuge kollidieren an Kreuzung

Am Montagabend kam es im Bereich der Kreuzung Nollendorfer Straße/ Camburger Straße zu einem Unfall. Zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

