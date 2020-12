Lobeda: Bibliotheksverband warnt vor Schließung

Bücher in der Ernst-Abbe-Bücherei in Jena.

Jena. Die Vorsitzende Milena Pfafferott kritisiert die Überlegungen, die Stadtteilbibliothek in Lobeda zu schließen.

In einem offenen Brief an den OB hat sich der Landesverband Thüringen des Deutschen Bibliotheksverbands gegen die Schließung der Stadtteilbibliothek Jena-Lobeda ausgesprochen .

„Die Diskussion einer Schließung dieser Teilbibliothek sendet ein verheerendes Signal an die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Region. Bibliotheken sind ein essentieller Eckpfeiler der Daseinsfürsorge – insbesondere in sozialen Brennpunkten“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Milena Pfafferott.

Die Stadtteilbibliothek Lobeda leiste einen unschätzbaren Beitrag für Integration, Teilhabe und sei wertvoller Partner für Kindergärten, Schulen und andere Bildungseinrichtungen. „Die Schließung einer Bildungseinrichtung in einem sozialen Brennpunkt ist aus unserer Sicht ein fatales Zeichen für die Kultur- und Bildungslandschaft der Stadt und des gesamten Landes.“

Überregionale Strahlkraft

Die Ernst-Abbe-Bücherei sei eine Stadtbibliothek mit überregionaler Strahlkraft und zeichne sich durch innovative Angebote und Konzepte aus. Sie werde insbesondere in ihrem Umfeld aus renommierter Universität, moderner Hochschule und im Gesamtkontext der Kulturstadt Jena, aber auch über den Stadtrand hinaus, genau beobachtet. „Mit dem Festhalten am Neubau der Hauptbibliothek zeigen Sie, welchen Stellenwert Bildung und Kultur in Jena haben.“

Die Schließung der Stadtteilbibliothek Neulobeda ist eine im Haushaltssicherungskonzept genannte Option. Am Ende muss der Stadtrat entscheiden.

