Lobeda: Einstige Stadt am Fuße der Burg

Nicht nur die Stadt Jena besitzt ein Lexikon zur Stadtgeschichte. Auch Lobeda, das ja bis 1946 eine selbstständige Stadt gewesen ist, wird im nächsten Jahr ein solches Werk erhalten. Das wird zwar kein so großer Wälzer wie das Jenaer Lexikon. Aber doch zumindest ein respektables Buch mit 272 Seiten und 290 Stichworten. Dazu jede Menge interessante Bilder, wie Claus Nötzold vom Arbeitskreis Ortsgeschichte des Lobedaer Bären-Vereins sagt.

Man hofft, dass das Buch mit dem Titel „ABC der Stadtgeschichte von Lobeda“ im Frühjahr 2021 vorliegt. Wegen möglicher Verwechslungsgefahr und weil es weniger ein Nachschlagewerk und mehr ein Lesebuch sein möchte, soll es auch nicht Lexikon heißen.

Kosten mit Gutscheinen finanzieren

Doch eigentlich sollte das Buchprojekt an diesem Mittwoch während einer Vortragsveranstaltung im Lobedaer Bärensaal vorgestellt werden. Die Veranstaltung, die ja eigentlich schon am 25. März stattfinden sollte, war auf den 4. November verlegt worden, weil man glaubte, dass dann Corona nicht mehr im Weg stehen würde. Doch es kam anders. Man musste nun trotz Hygienekonzept und modernster Belüftungsanlage im Bärensaal auch diesen Termin absagen.

Das Buchprojekt gedeiht indes trotzdem weiter, betont Nötzold. Redaktionell sei es abgeschlossen, es stehe nur noch der Druck bevor. Man habe sich auch dazu entschlossen, ab morgen jeden Mittwoch im November von 17 bis 18 Uhr im Vereinszimmer des Lobedaer Bären Bestellungen für das Buch aufzunehmen. Dabei können alle Interessenten für zwanzig Euro Gutscheine erwerben. Damit haben sie das Buch schon mal sicher und helfen so auch dem Arbeitskreis, die Druckkosten vorzufinanzieren.

Bei diesen Mittwoch-Sprechzeiten des Arbeitskreises kann man außer den Gutscheinen auch schon jetzt etwas zum Lesen mitnehmen: das neueste Heft „Lobedaer Geschichten". Darin hat der Arbeitskreis persönliche Erinnerungen von Lobedaern festgehalten.

Es sind menschliche Geschichten, anhand derer Ortsgeschichte lebendig wird. Der langjährige Ortschronist Lutz Kästner erinnert sich zum Beispiel an seine Kindheit und Jugendjahre in Lobeda, aber auch an die Zeit der Entnazifzierung 1945/46. Manfred Spelter hat über seinen Großvater Hermann Graeff geschrieben, der einst einen Kolonialwarenladen und eine Likörfabrik in Lobeda betrieb. Und auch über den Lobedaer Bäcker und Konditor Friedrich Franz Fritsche ist Interessantes zu lesen.

Doch zurück zum „ABC der Stadtgeschichte von Lobeda“. Zahlreiche Autoren haben dazu Beiträge geschrieben, allen voran Claus Nötzold, Lutz Kästner, Karl-Heinz Donnerhacke und Werner Marckwardt. Sie und weitere Autoren haben seit der Jubiläumsfeier 2009 zur 725-jährigen urkundlichen Ersterwähnung intensiv geforscht und bekanntes Material neu geordnet, bewertet und aktualisiert. Das alles ist in das Buch geflossen.

Hochwasser und Goethe

So wird auf die Umstände der Eingemeindung 1946 nach Jena eingegangen, aber auch auf die Lobdeburg, auf Auseinandersetzungen mit den Nachbardörfern und auf die schlimmsten Hochwasser-Katastrophen, von denen Lobeda betroffen war.

Auch der Dichter Goethe fehlt nicht. Denn er wollte einst das Schloss in Lobeda für sich kaufen, das ihm aber dann wohl zu teuer war. Schiller wanderte ebenfalls gern nach Lobeda und traf dort auf Susanne Bohl, die ebenfalls poetisch wirkte.

Der Anschluss an die Jenaer Straßenbahn 1934 oder auch Persönlichkeiten von Lobeda und vieles mehr wurden in dem Lobedaer ABC verewigt. Man kann gespannt sein und sich vielleicht schon mal einen Gutschein sichern.