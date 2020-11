Lobeda: Umzüge stehen am Allendeplatz bevor

„Hier könnte ja auch mal was gemacht werden“, umschrieb Tobias Wolfrum, Geschäftsführer von Jenawohnen, den ersten Eindruck, den so mancher Autofahrer gewinnen mag, wenn er von der Autobahn auf die Stadtrodaer Straße fährt. Dann falle nämlich einer der ersten Blicke auf den bislang noch unsanierten Wohnblock, dessen Eingänge der Hausnummern 9 bis 15 sich am Salvador-Allende-Platz befinden.

Das wolle man ändern, so Wolfrum, und diesen Block zusammen mit dem im rechten Winkel dazu stehenden Block der Nummern 17 bis 23 komplett sanieren. Beginn soll im Jahr 2022 sein.

Ein Projekt von Jenawohnen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 35 Millionen Euro, wie Wolfrum am Mittwochabend dem Neulobedaer Ortsteilrat mitteilen konnte. Der Leerzug der Wohnungen werde schon 2021 beginnen. Man wolle dabei ähnlich verfahren wie beim derzeit laufenden Großprojekt in der Ziegesarstraße. Das heißt, es werden Gespräche mit den Mietern geführt, ob sie auch in die sanierten Wohnungen zurückziehen möchten oder lieber eine andere Wohnung wollen. Und man werde die Umzüge unterstützen.

Mieten sollen sozial verträglich sein

Im Übrigen werden das Projekt auch vom Land Thüringen gefördert, so dass die Mieten sozial verträglich bleiben. So könne man eine Kaltmiete von 5,90 Euro pro Quadratmeter sichern. Das Land habe bereits die Förderung zugesagt. Konkret geht es bei der Sanierung unter anderem auch darum, die Grundrisse der Wohnungen zu verändern. So sollten aus kleinen Ein-Raum-Wohnungen Zwei-Raum- oder größere Wohnungen werden. Außerdem sollen die Aufzüge und Balkone erneuert werden.

Der Allendeplatz war aber nicht das einzige Projekt von Jenawohnen, das Wolfrum dem Ortsteilrat vorstellen konnte. Auch in der Stauffenbergstraße 10 bis 18 gehen die Wohnungssanierungen weiter. Im nächsten Jahr soll dann die Balkonseite hin zur Karl-Marx-Allee erneuert werden. Man habe jetzt erst mal auf eine Einrüstung beider Seiten verzichtet, damit die Mieter besser lüften können, sagt Wolfrum. Ebenso laufe das Projekt der Sanierung in der Ziegesarstraße 9 bis 19 weiter.

Großen Wert lege man bei Jenawohnen zudem auf das Multimedia-Projekt. In Neulobeda seien inzwischen alle Wohnungen mit leistungsstarken Glasfaserleitungen ausgestattet, so Wolfrum. Das sei sehr wichtig, wenn Mieter künftig mehr Internet-Möglichkeiten wie Tele-Medizin nutzen wollen.

Auch Wohnungsgenossenschaft baut

Der andere große Wohnungsbetreiber in Neulobeda, die Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss, kann ebenso auf bedeutsame Vorhaben im Stadtteil verweisen, wie Iris Hippauf vom WG-Vorstand dem Ortsteilrat berichtete. Nummer eins sei natürlich die Ziegesarstraße, wo auch die Zeiss-WG viele Wohnungen besitze. Die Wohnungen des ersten Aufgangs seien inzwischen fertiggestellt. Aus den dort einst befindlichen 55 Wohnungen seien 44 geworden. Diese sind nun größer, weil das gefragter sei.

Weitere Vorhaben der Zeiss-WG seien Brandschutz-Maßnahmen in der Tieckstraße. Reagieren wolle man zudem auf einige Kellerbrände der Vergangenheit. Dazu gehören das Anbringen von Rauchmeldern in den Kellern, aber auch eingebaute elektronische Sicherheitsschlösser in den Haustüren. Zusammengerechnet habe man in diesem Jahr 5,5 Millionen Euro in den Lobedaer Wohnungsbestand investiert, betonte Hippauf.

Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt verwies noch auf ein weiteres Wohnbau-Projekt – das geplante neue Wohngebiet in der Theobald-Renner-Straße. Der Ortsteilrat gab einem Aufstellungsbeschluss zum dafür nötigen Bebauungsplan seine Zustimmung. Am 9. Dezember entscheidet dazu der Stadtrat, kündigte Blumentritt an. Gleichzeitig versicherte er, weiter Druck zu machen für eine Lösung der Verkehrsproblematik an der Kreuzung Theobald-Renner-Straße/Karl-Marx-Allee. Und auch das Wäldchen in der hinteren Rennerstraße dürfe keinesfalls gefährdet werden.