Lobedaer ABC: Heute Verkaufsstart

Jena. Ortsgeschichte Lobedas in 290 Stichwörtern

Der Arbeitskreis „Ortsgeschichte Lobeda-Altstadt“ verkauft von heute an das „ABC der Stadtgeschichte von Lobeda“. Auf 72 Seiten mit 290 Stichwörtern wird in dem Buch Ortsgeschichte erzählt. Die Fleischwaren-Verkaufsstelle im Netto-Markt Lobeda-Altstadt an der Marktstraße ist heute von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr eine der Verkaufsstellen. Weiterhin ist das „ABC“ im Buchhandel und für größere Bestellungen beim Arbeitskreis direkt erhältlich: Telefon 03641/ 390073 oder 331496.