Lockdown bringt Jenas Kinderheime an ihre Grenzen

Mit dem zweiten Lockdown wird auch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Heimen auf eine harte Probe gestellt. Darauf macht jetzt die AG "Hilfen zur Erziehung" aufmerksam. Der Zusammenschluss von 17 Jugendhilfeträgern fordert die Stadt auf, das Problem zu lösen. "Wir fordern eine Finanzierung der Mehrarbeit während des Lockdowns und eine Unterstützung bei der technischen Ausstattung", sagt der Sprecher der Jenaer Arbeitsgemeinschaft Hilfen zur Erziehung, Stephan Hehemann.

In Jena werden aktuell etwa 90 schulpflichtige Kinder und Jugendliche in 16 Heimen und Wohngruppen von Erzieherinnen und Erziehern sowie von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Auftrag des Jugendamts betreut. In normalen Zeiten sei eine Betreuung am Vormittag nicht nötig, da Kindergärten und Schulen geöffnet hätten Entsprechend sei dafür auch kein Personal finanziert. Für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen am Vormittag und die Unterstützung beim häuslichen Lernen fehlten nun in allen Einrichtungen sowohl Personal als auch technische Ausstattung.

"Unser Personal ist am Anschlag"

Das Land Thüringen hat die Mehraufwendungen bis zum 31. Dezember über einen Sondertopf finanziert. Wenige Tage vor dem Jahreswechsel stehen die freien Träger nun vor einer unsicheren Situation, da die Unterstützung auslaufe und die Stadt Jena bisher keine Lösung anbieten könne. "Wir betreuen auch Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen in unserer Einrichtung. Uns stehen weder genügend Laptops noch ausreichend personelle Unterstützung zur Verfügung. Jede Schule schickt in anderer Form die Aufgaben zu uns. Es ist unmöglich, neun Kinder mit einer Person schulisch zu fördern. Die Unterstützung für alle Kinder ist dann schwierig", sagt Matthias Menge, Leiter eines Heims der Kindersprachbrücke.

Hinzu kämen die in den vergangenen Wochen stark zunehmenden Quarantänezahlen. Gerade die Quarantäne für die Kleinsten sei aber kaum umzusetzen, auch wenn Räumlichkeiten vorhanden seien. Den Einrichtungen fehle schlicht die personelle Untersetzung. Manche Träger könnten sich durch den Abzug des Personals aus anderen Bereichen behelfen, aber dies reiche auch nicht aus und ist keine Dauerlösung.

"Unser Personal ist am Anschlag. Wir haben während des Lockdowns in den Gruppen vormittags einen zusätzlichen Bedarf an Mitarbeitenden zur Unterstützung des häuslichen Lernens und zur Absicherung der Aufsichtspflicht, wissen aber bislang nicht, wie wir diesen Mehrbedarf ab dem neuen Jahr finanzieren sollen. Unsere MitarbeiterInnen sind bereit, Überstunden zu leisten, aber diese müssen auch refinanziert werden", sagt Stephan Hehemann.