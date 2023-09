Löberschütz wählt am Sonntag

Löberschütz. Die Einwohner von Löberschütz stimmen am Sonntag über einen neuen Bürgermeister ab.

André Matz (parteilos) will Bürgermeister der Gemeinde Löberschütz werden – und die Chancen dafür stehen gut. Denn wenn am Sonntag, 3. September, die Bürgermeisterwahl in der 150-Einwohner-Gemeinde stattfindet, ist Matz der einzige Bewerber. Amtsinhaberin Gertraud Klaus (parteilos) kandidiert nicht mehr.

Wählerinnen und Wähler können, wenn sie nicht für Matz stimmen wollen, stattdessen eine andere Person auf dem Wahlzettel eintragen. Gewählt werden kann von 8 bis 18 Uhr im Gemeindebüro in der Dorfstraße 6. Wahlleiterin ist die noch amtierende Bürgermeisterin Gertraud Klaus.

Falls eine Stichwahl notwendig wird, findet diese am Sonntag, 17. September, statt.

Bürgermeisterkandidat in Löberschütz: „Es wird Zeit für einen Generationswechsel“

Bürgermeisterin von Löberschütz: „Ich sehe das Thema Fusion immer etwas positiver als andere“