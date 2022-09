Löschwasser-Zielwerfen am Jenaer Schleichersee

Jena. Feuerwehr und Polizei üben das Löschen aus der Luft. Flugverkehr erregt große Aufmerksamkeit in Jena

Feuerwehr, Polizei und Stadtforst haben gemeinsam das Löschen aus der Luft geprobt. Dafür kreiste am Freitagnachmittag mehr als eine Stunde lang ein Hubschrauber über der Stadt. Immer wieder wurde am Schleichersee der orangefarbene Abwurfbehälter betankt. Das geschah entweder im See oder in einem von drei mobilen Speicherbecken der Feuerwehr, die am Ufer standen.

Für den Jenaer Wald brachte die Übung eine kleine Zusatzbewässerung, denn die Flugziele waren im Anschluss Studentenrutsche oder die Wöllmisse, wo der Abwurf geübt wurde. Per Funkgerät weisen Feuerwehrleute am Boden bei Bränden den Piloten ein, um ihm die Feuerstelle mitzuteilen. Teils wurde das Wasser als Zielübung gleich über den Becken am Ufer abgelassen, nachdem es im See aufgenommen worden war. 1000 Liter fasst der Behälter, der durch Gewichte beschwert von selbst untertauchen kann. Tollkühn sah es aus, wie ein Techniker während der Übung angeleint und auf den Kufen stehend den Mechanismus des orangen Löschsackes immer wieder löste.

Wie während der Übung zu er fahren war, handelt es sich bei dem Hubschrauber um einen gewichtsreduzierten Eurocopter. Um die Traglastgrenze nicht zu überschreiten, wurde unnötiger Ballast ausgebaut. Die Flugzeit stellte sich als wesentliche Begrenzung der Löschwassermenge heraus. Hier könnten Wasserbehälter am Waldrand die Löschkraft verbessern.

Der letzte echte Großeinsatzsatz eines Löschhubschraubers liegt schon etwas zurück. 2019 halfen die Piloten der Polizei bei einem Feuer an der Lobdeburg. Wie Stadtförster Michael Rind berichtete, sei es in diesem Jahr glücklicherweise zu keinen großen Waldbränden gekommen.

Im Laufe der Übung lockte der Lärm Schaulustige an den See. Aus den Reihen der Feuerwehrleute wurde ebenso lebhaft handyfotografiert. Bei der ersten Wasseraufnahme, die relativ ufernah erfolgte, bewährte sich dabei spritzwassergeschützte Fototechnik.