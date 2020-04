So soll die Landveste in Jena nach der Umgestaltung aussehen. Hier die Simulation des Eingangsbereiches bei der Camsdorfer Brücke.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lückenschluss für Erholung am Jenaer Saaleufer

Der Park „Landfeste“ im Geviert zwischen Camsdorfer Brücke, neuer Paradiesbrücke, Saale und Eisenbahndamm wird vom 20. April an umfangreich saniert und umgestaltet. Mit dieser Maßnahme schließt die Stadt Jena die letzte große Lücke aus dem Rahmenplan Saale im Bereich der Jenaer Innenstadt. Mitfinanziert wird das Vorhaben aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Bereits 2009 war mit der Neugestaltung des „Paradieses“ und damit der gestalterischen und funktionalen Aufwertung der stadtnahen Saaleaue begonnen worden, um den Jenaerinnen und Jenaern „ihren Fluss“ zurückzugeben. Die Sanierung an der „Landfeste“ soll bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein.

Das Parkareal wird künftig in verschieden gestalteten Bereichen zum Verweilen einladen und Spielmöglichkeiten für Kinder bieten. Die Lindenallee wird verlängert, der bestehende Geh- und Radweg asphaltiert und als Saaleradweg ausgebaut. Im südlichen Parkbereich entstehen die „Lacheterassen“. Die Anlage wird aus drei aufeinander folgenden, höhengestaffelten Ebenen, die sich in die Saaleböschung einsenken, bestehen. Die Höhenunterschiede zwischen den Terrassen werden mit Treppen und Rampen und zur Böschung hin mit Sitzstufen überwunden. Die Sitzstufen werden an einer Stelle untereinander leicht schräg angeordnet, so dass an der untersten Terrasse eine Aufweitung entsteht, ein kommunikativer Bereich zum Verweilen einlädt und Ausblicke auf sowie über die Saale ermöglicht.

Nahe der Camsdorfer Brücke wird die ehemaligen „Bastion“ so umgestaltet, dass die dortigen historischen Inschriftensteine der alten Camsdorfer Brücke, integriert in einer Mauerscheibe aus Ortbeton, neu inszeniert werden. Dazu werden die Steine denkmalgerecht saniert, und eine Informationstafel wird über die Hintergründe informieren. Der neue Aufenthaltsbereich wird neben der brüstungshohen Mauer mit einem geschwungenen Sitzelement (Stützmauer) und einer Treppe mit vier Steigungen ausgestattet.

Der Eingang an der Karl-Liebknecht-Straße wird zu grünen Eingangsplätzen entwickelt. Plattenstreifen in unterschiedlichen Längen werden mit einem Abstand verlegt, damit in den Zwischenräumen Rasen wachsen kann. Dieser Rasen bildet einen fließenden Übergang zur Wiesenfläche. An den Rändern werden Sitzelemente aufgestellt. Attraktive Baumarten betonen die Eingangsbereiche und sollen auch den Vorbeifahrenden erfreuen.

Um die Umgestaltung bis Ende Oktober realisieren zu können, wird eine vollständige Sperrung und Umleitung für Radfahrer und Fußgänger erforderlich sein. Während Fußgänger nur einen relativ kurzen Umweg über die Straße Am Eisenbahndamm in Kauf nehmen müssen, wird der Radverkehr ab dem Wenigenjenaer Ufer beziehungsweise ab der Kreuzung der Stadtrodaer Straße am Arbeitsamt weiträumiger über das Camsdorfer Ufer umgeleitet.

Simulation des künftigen Eingangsbereichs an der Camsdorfer Brücke: https://cloud.jena.de/index.php/s/ojYSm1dIdvuTYuV; Lageplan mit Umleitungen: https://cloud.jena.de/index.php/s/PM52MWEj2X88vvc