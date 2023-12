Lützerodaer Weihnachtsmarkt bringt 1800 Euro für krebskranke Kinder

Lützeroda Beim Weihnachtsmarkt in Lützeroda werden traditionell Spenden für den guten Zweck gesammelt. Profiteur ist die Jenaer Elterninitiative für krebskranke Kinder.

Dass auch ein kleiner Ort wie Lützeroda einen zwar kleinen, aber beliebten und vor allem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen kann, ist seit Jahren in und um Jena bekannt. So war Anfang Dezember der historische Rundling hinter der Kirche wieder stark besucht. An 25 Ständen boten Einwohner des Ortsteils und Händler Gebasteltes, Kulinarisches und natürlich auch Glühwein, Bratwürste und vieles mehr an. Außerdem gab es für junge Besucher Ponyreiten und eine Eisenbahn.

Alles ging weg wie warme Semmeln, berichtet Juliane Stiebritz. Sie und auch Andreas Stiebritz (beide sind nicht verwandt) gehörten zu den aktiven Organisatoren und Gastgebern dieses wieder sehr familiär gestalteten Marktes und zeigten sich sehr zufrieden mit dem Zuspruch.

Die Spende aus Lützeroda hat Tradition

Von den Einnahmen gaben alle Akteure des Marktes gern etwas für einen guten Zweck ab. Denn auch das hat Tradition in Lützeroda. So kamen 1800 Euro zusammen, die der Jenaer Elterninitiative für krebskranke Kinder übergeben werden konnten.

Katrin Mohrholz, Geschäftsführerin des Elternvereins, freute sich mächtig über diese Spende. Schon seit 2010 spenden die Lützerodaer einen Teil ihrer Einnahmen vom Weihnachtsmarkt dem Verein. Die Spenden helfen dabei, unter anderem Informationsveranstaltungen für Eltern der schwer kranken Kinder anzubieten oder auch Freizeit für die jungen Patienten zu gestalten, betonte Katrin Mohrholz in ihrer Dankesrede.