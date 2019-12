Der Froschköniginnenbrunnen in der Oberaue in Jena steht wieder nach seiner schweren Beschädigung in der Oberaue. OB Thomas Nitzsche (links) dankte dem Steinmetzmeister Marco Kalus für die Reparatur der Skulptur.

Jena. Der am Himmelfahrtstag zerstörte Froschköniginnenbrunnen steht wieder repariert in der Oberaue. Ermöglicht hat es die Steinmetzfirma Kalus.

Mädchen in der Jenaer Oberaue hat wieder ihren Froschkönig

Das Mädchen mit der goldenen Kugel kniet wieder anmutig über dem Brunnen und schaut herab auf den Frosch mit der Krone. Zu verdanken hat das die Froschkönigin in der Oberaue der Steinmetzwerkstatt von Marco Kalus. Denn die hatte schnell gehandelt nach jener bewegten Nacht des Himmelfahrtstages 2019, als die Skulptur von ihrem Sockel heruntergerissen wurde und kopfüber im Brunnen lag.

„Wir hatten am anderen Morgen den Zustand im Internet gesehen“, erzählt Marco Kalus. Ihm und seinem Vater, dem inzwischen im Ruhestand befindlichen Eberhard Kalus, sei klar gewesen: Hier muss rasch was getan werden, damit der Schaden nicht noch schlimmer wird. Also holte man die Skulptur in die Werkstatt nach Ammerbach, möbelte sie auf und setzte sie schließlich gemeinsam mit dem ebenfalls beschädigten Froschkönig wieder an alter Stelle auf. Und weil man sich mit der Stadt und ihren Schönheiten so verbunden fühle, so Marco Kalus, habe man die Rettungsaktion der Stadt Jena auch gesponsert.

Die beschädigte Skulptur des Froschköniginnenbrunnen nach dem Himmelfahrtstag. Foto: Archiv

Darüber hat man sich bei der Stadtverwaltung natürlich riesig gefreut, wie Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) am Freitag vor Ort sagte: „Wir sind der Steinmetzfirma Kalus sehr dankbar, dass sie diese Reparatur kostenfrei ausgeführt hat. Das hier ist schließlich ein sehr schöner Ort, wo man sich im Grünen und nicht weit von der Innenstadt zurückziehen und die Ruhe genießen kann.“ Jena könne sich glücklich schätzen, solche Plätze zu besitzen. Wer die Skulptur so mutwillig zerstört hat, ist offenbar noch nicht ermittelt worden. Fakt ist jedenfalls, so Steinmetzmeister Kalus, dass diese Tat vorsätzlich mit großer Energie betrieben worden sei. Die Mädchenfigur war komplett herausgerissen und hing nur noch am Draht, um den sie 1957/58 nach dem Entwurf des Künstlers Ernst Kleinteich aus Stahlbeton gegossen worden sei. So etwas passiert nicht, wenn man mal aus Übermut davor trete. Die Firma Kalus hatte übrigens schon bei der Sanierung des gesamten Brunnen-Areals rund um den Froschkönigin 2002 bis 2005 maßgeblich mitgewirkt.