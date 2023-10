Magdalena Cichon stellt ihre neuesten Arbeiten in Jenaer Galerie aus

Jena. Die in Jena geborene Künstlerin ist in ihren Werken auf der Suche nach Balance zwischen der rationaler Welt und der intuitiven Erkenntnis.

Seit mehr als zehn Jahren begleite die Galerie Huber & Treff das künstlerische Werk der in Halle lebenden Künstlerin Magdalena Cichon. 1987 in Jena geboren, ging sie 2007 nach Halle an die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, um bei Professor Ulrich Reimkasten das Studium in der Klasse Malerei/Textile Künste zu beginnen. 2014 erhielt sie dort ihr Diplom mit Auszeichnung, wie es in einer Pressemitteilung der Galerie Huber & Treff heißt. Nun wird die junge Künstlerin ihre Werke in der Jenaer Galerie ausstellen. Diese können bis zum 17. Dezember zu den Öffnungszeiten der Galerie betrachtet werden.

Magdalena Cichons Arbeitsweise beinhaltet drei Bereiche: „Zeichnerei“, „Malerei“ und „Textiles“. Unablässig zwischen den drei Abteilungen hin und her wechselnd, schaffe sie magische Tableaus meditativer Weltreflexion.

Verständnisebenen werden nach und nach enthüllt

Dem Betrachter würden sich dabei nach und nach unzählige Verständnisebenen zwischen deutlich konturierten Figuren, zarten Farbklängen und textilen Strukturen enthüllen.

Die Figürlichkeit ihrer Malerei stehe im Mittelpunkt, jedoch verschwimmen die Konturen der Figur zunehmend, so die Mitteilung weiter. Räumlich ausformulierte Bereiche der Malerei würden immer mehr durch flächige bzw. räumlich nicht definierte Areale durchbrochen werden.

Magdalena Cichon sucht mit ihren Werken eine Balance zwischen unserer durchrationalisierten Welt und der nichtdiskursiven, intuitiven Erkenntnis. red

Galerie Huber & Treff, Charlottenstraße 19, Jena. Die Ausstellung von Magdalena Cichon kann zu den Öffnungszeiten der Galerie - montags von 10 bis 13 Uhr, donnerstags und freitags jeweils von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr - besichtigt werden.