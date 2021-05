Magnetkraft nimmt eh schon ab

Über Hilfsleistungen gegen Händler-Pleite

Reden wir doch mal über die Zentralitätskennziffer! Das Wortungetüm ist für Händler und Stadtplaner hoch bedeutsam: Es zeigt, wie attraktiv eine Stadt als Einkaufsstandort ist, und entspringt dem Quotienten aus Einzelhandelsumsatz und Warennachfrage der Haushalte. Über 100 heißt: Die Stadt bindet Kaufkraft auch anderer Gebiete an sich, was als Pflicht gelten darf für ein so genanntes Oberzentrum wie Jena und Händlern gut in die Karten spielt.

Nur: Jenas Zentralitätskennziffer ist von 130 im Jahr 2008 auf 109 im vorigen Jahr gesunken, indessen Gera auf 125,2 und Erfurt auf 116 kommen. Schon deshalb ist es nachvollziehbar, dass Jenas Innenstadthändler knurrig sind: Um den Neustart nach Corona zu unterstützen, hat die Stadt ein „Maßnahmepaket“ geschnürt. Unter anderem gehört dazu eine „Gutschein-Karte für Jena und die Region“, die zu Beginn des vierten Quartals ausgegeben werden soll. – Schön! Allerdings will die Stadt dieses Projekt nur mit einem vierstelligen Betrag unterstützen. Beispielsweise die nordrhein-westfälische Stadt Bocholt – 83.000 Einwohner – unterstützt ihre Händler beim gleichen Spiel mit einer Million Euro. Das klingt ordentlich nach „Bazooka“ – nach der Sperrfeuer-Hilfe des Bundesfinanzministers. Jena zieht dagegen im Gefecht gegen die Händler-Pleite – En garde! – das Taschenmesser.