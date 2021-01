Antonia und Johanna, beide 17-jährige Schülerinnen, gehörten zu den engagierten jungen Leuten, die am Sonnabend im Stadtzentrum mit einer Mahnwache für mehr Solidarität mit Flüchtlingen begonnen haben. Am bundesweiten Seebrücke-Aktionstag wollen sie auf das Schicksal und die menschenunwürdige Situation der Flüchtlinge in Lagern an den EU-Außengrenzen in Griechenland und Bosnien-Herzegowina aufmerksam machen. Die Jugendlichen fordern ein Ende der Abschottungspolitik und eine Aufnahme von Schutzbedürftigen auch in deutschen Städten.

Es ist kalt und windig am Sonnabendvormittag auf dem Löbdergraben in Jenas Zentrum. Die Leute eilen mit Einkäufen durch die Straßen, streben offensichtlich ihrem warmen Zuhause zu. Johanna und Antonia, beide 17 Jahre jung, stehen in dicke Jacken und Schals gehüllt unter einem die Straße überspannenden Transparent. "Evakuiert Moria & Lipa - Schluss mit der Abschottungspolitik der EU" steht darauf. Die beiden Schülerinnen gehören zu den Organisatorinnen der Mahnwache für mehr Solidarität mit Flüchtlingen, mit der sich die Jenaer Gruppe am bundesweiten Seebrücke-Aktionstag beteiligt.

"Angesichts eigener Probleme mit Corona in unserem Land ist das Schicksal der Flüchtlinge aus dem Blickfeld geraten. Von den menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen Tausende Menschen in den Lagern an den Außengrenzen Europas seit Monaten leben müssen, wird nur noch selten in Zeitungen oder im Fernsehen berichtet", haben sie beobachtet. Ob in Griechenland oder Bosnien-Herzegowina, wo Flüchtlingslager durch Brände zerstört wurden, seien Menschen dem Winter und der Kälte schutzlos ausgeliefert. Seit dem Brand im Lager Lipa im Dezember, das nur als Provisorium in der Corona-Pandemie gedacht war, seien dort etwa 8000 Menschen, die vor Krieg, Elend und Vertreibung aus ihrer Heimat geflohen waren, eisiger Kälte von bis zu minus elf Grad ausgesetzt und würden ohne hinreichende Versorgung mit Lebensmitteln, und Wasser und ohne ärztliche Betreuung sich selbst überlassen.

"In Deutschland haben 200 Städte sich bereiterklärt, Menschen aus diesen Lagern aufzunehmen, auch Jena will ein sicherer Hafen für Schutzbedürftige werden, doch es gibt Politiker wie Horst Seehofer, die das verhindern", kritisieren die Mädchen. Von Passanten erfahren sie viel Zuspruch, bekommen auch heiße Getränke oder Süßigkeiten als Stärkung angeboten, nur eine Passantin ist der Meinung , "in den Altenheimen werden Freiwillige dringend gebraucht, da solltet ihr hingehen".

Mit der für 48 Stunden geplanten Mahnwache wollen die Jugendlichen auf die dramatische Situation der Flüchtlinge aufmerksam machen und fordern Solidarität, Menschlichkeit und ein gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten ein, um die Probleme zu lösen, wegen der Menschen überhaupt erst ihre Heimat verlassen und so zu Flüchtlingen werden.