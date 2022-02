Mahnwache in Jena für Menschen an der Grenze von Belarus zu Polen

Jena. Seebrücke Jena weist auf Lage der Flüchtlinge in Belarus hin

Bis Sonnabend veranstaltet der Verein Seebrücke eine Mahnwache auf dem Holzmarkt, um auf die bedrückende Situation der Flüchtlinge an der Grenze von Polen zu Belarus hinzuweisen. Im Bild von links Flora Fischer, Julia Rohde und Jonas Bergmann. Auf dem Banner heißt es: „Warum schützen wir die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht?“ Freitag, 11 Uhr, beschreibt Fatemeh Kamali-Chriani die Lage an der Grenze; abends stehen Vor-Ort-Berichte von der Grenze auf dem Programm.