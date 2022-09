Mainberg will vom Förderverein Hummelshain lernen

Hummelshain. Delegation aus Unterfranken kommt zu Besuch: So wollen sie von den Erfahrungen der Thüringer profitieren.

Wie es dem Hummelshainer Förderverein gelungen ist, die Sanierung des Jagdschlosses in in seine Regie zu übernehmen, dafür interessiert sich der Förderverein Schloss Mainberg in Unterfranken. Am Freitag, 16. September, wird eine Delegation aus Bayern den Förderverein Schlosses Hummelshain besuchen.

Schloss Mainberg bei Schweinfurt ist eine historisch bedeutende Schlossanlage in Privatbesitz, die vor beträchtlichen Problemen hinsichtlich der Erhaltung und Nutzung steht. Aus diesem Grund wollen die Schlossfreunde die Erfahrungen kennenlernen, die der Hummelshainer Förderverein auf diesem Gebiet gemacht hat. Dem vorausgegangen war ein Besuch des Referatsleiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalschutz, Martin Brandl, der den Schweinfurter Verein auf das Thüringer Schloss „als Beispiel für eine erfolgreiche Sanierung und Wiederbelebung einer bedeutenden Schlossanlage“ aufmerksam gemacht hatte.

Schloss Mainberg stehe vor Problemen, die in Hummelshain erfolgreich bewältigt worden seien. Die Mainberger wollen mehr über das seit 2016 vollständig in Regie des ehrenamtlichen Fördervereins laufende Sanierungsprojekt erfahren und sich mit den Akteuren vor Ort austauschen. Für die Hummelshainer Schlossfreunde wird es nicht minder interessant sein, mehr über Schlossprobleme in Bayern und deren Bewältigung zu erfahren.