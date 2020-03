„Stellen Sie einen Kandidaten aus der Reihe der SPD! Sie haben ehemalige Ministerinnen und Minister in Ihren Reihen, die die Fähigkeiten besitzen“, schreibt der Ortsteilbürgermeister von Isserstedt und FDP-Stadtrat, Oliver Majuntke, in einem offenen Brief.

Majuntke: Ramelow steht nicht für die nötige Versöhnung

In einem offenen Brief fordert FDP-Stadtrat Oliver Majuntke die Landtagsfraktionsvorsitzenden von den Grünen und der SPD dazu auf, einen SPD-Kandidaten für die Wahl des Ministerpräsidenten aufzustellen. „Wenn es uns um die Stabilität im Land geht und eine pragmatische Lösung im Sinne des Freistaats, sollte eine erneute Ministerpräsidentenwahl nicht wieder auf tönernen Füßen stehen. Minderheitsregierungen müssen nicht zwingend von der stärksten Fraktion angeführt werden“, schreibt Majuntke und erinnert daran, dass in Jena wechselnde Mehrheiten funktionierten und dass CDU, SPD und FDP gut und lösungsorientiert zusammenarbeiteten. „Bodo Ramelow ist eine polarisierende Figur. Er wird nicht die nötige Versöhnung in der aktuellen Lage für unser Land bringen“, betont Majuntke.

„Wenn wir am Samstag im Lobedaer Bärensaal beraten, dann hoffe ich, dass Thüringen endlich wieder eine stabile Regierung hat“, sagt Christine Lieberknecht. Die ehemalige CDU-Ministerpräsidenten kommt am Samstag nach Jena. Grund ihres Besuches ist die Jahres-Delegiertenversammlung des Thüringer Wanderverbandes, dessen Präsidentin sie schon seit 25 Jahren ist.

Lieberknecht hofft, dass am Mittwoch möglichst schnell Bodo Ramelow gewählt wird, damit der Freistaat handlungsfähig wird und auch Neuwahlen für nächstes Jahr vorbereitet werden können. Thüringen brauche aber bis dahin dringend eine arbeitsfähige Regierung. Ob sie selbst noch einmal zur Verfügung für das Amt der Regierungschefin stehen will? „Nein, für die kurze Phase von 70 Tagen bis zu Neuwahlen hätte ich das übernommen, aber nicht für eine längere Zeit.“