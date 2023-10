Malteser erfüllen Herzenswunsch in Jena: Mit besonderem Krankenwagen ins Stadion gefahren

Jena. Warum die Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena nach dem Sieg gegen die BSG Chemie Leipzig einen Ehrengast im Stadion besucht hat.

Einen besonderen Gast hat der FC Carl Zeiss Jena am Sonntag begrüßt: Mario Morgenroth aus Jena konnte dank des Herzenswunsch-Krankenwagens der Malteser die Partie gegen die BSG Chemie Leipzig verfolgen.

Der 42 Jahre alte Jenaer lebt im Seniorenzentrum Käthe Kollwitz in Lobeda-Ost. Dem FCC-Fan wäre ohne die Unterstützung kein Besuch im Stadion möglich gewesen. Deshalb haben ihn die Malteser den Wunsch erfüllt, noch einmal eine Partie im Ernst-Abbe-Sportfeld zu erleben.

Den FC Carl Zeiss Jena durch die Ligen begleitet

Fan des FC Carl Zeiss ist Mario Morgenroth schon seit Kindesbeinen an. Sein Opa hatte ihn mit ins Stadion genommen. „Ich habe den FC Carl Zeiss Jena immer begleitet, bin mit dem Team auf- und abgestiegen", berichtet er. Noch heute erinnert er sich an die sensationelle Saison im DFB-Pokal, vor allem an den Auswärtssieg beim amtierenden Deutschen Meister VfB Stuttgart. Damals war er natürlich live vor Ort, als der FCC ins Halbfinale des Wettbewerbes eingezogen ist.

In letzter Zeit musste Mario Morgenroth auf den Stadionbesuch verzichten. Deshalb war der Sonntag ein wirkliches Erlebnis: Der Fußballfan lächelte, obwohl er zur Halbzeitpause bangte. „Ich hatte 3:1 getippt, aber nach der Roten Karte für Maximilian Krauß wird es ganz schwierig. Er war der Beste.“

Mannschaft kommt nach dem Spiel zum Besucher am Spielfeldrand

Durch ein Tor von Lukas Lämmelgelang den Jenaern der Sieg. Nach dem Schlusspfiff führte Trainer René Klingbeil sein komplettes Team zum Ehrengast, der im Rollstuhl am Rande des Spielfeldes saß. Auch Kapitän Bastian Strietzel war tief berührt. „Es gibt viel wichtigeres als Fußball. Wir freuen uns, dem Fan mit dem Sieg einen sehr, sehr großen Wunsch erfüllt zu haben“, sagt der Abwehrspieler.

Mario Morgenroth kam mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser ins Stadion: Sebastian Hübner, Sven Vogel und Jens Lapp (von links) haben ihn begleitet. Foto: Tino Zippel

Sebastian Hübner und Jens Lapp von den Malteser-Rettungswache in Jena fuhren den Ehrengast ins Stadion. Pfleger Sven Vogel begleitete den Zeiss-Fan, um den Ausflug abzusichern. Der Wünschewagen lebt vom ehrenamtlichen Engagement und Spenden. Die Malteser erfüllen regelmäßig schwerst- und sterbenskranken Menschen letzte Wünsche.

