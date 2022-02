Man ist nie zu alt für Rockmusik: Jenaerin feiert 101. Geburtstag

Apfelsaft, Eierlikör, Rotwein und Kaffee – alles in Maßen: Das sei das Geheimnis ihren langen Lebens, sagt Gilda Hase-Walter (Mitte), hier mit Pflegedienstleiter Dirk Sommer und Pflegerin Silke Semmler.

Jena. Apfelsaft, Eierlikör und Kaffee – in Maßen: Das sei das Geheimnis ihren langen Lebens, sagt Gilda Hase-Walter aus Jena-Lobeda, die jetzt 101 wurde.

Am 5. Februar 1921 wurde Gilda Hase-Walter, deren klangvoller Vorname aus der italienischen Oper „Rigoletto“ stammt, in Berlin geboren. Die verheerende Spanische Grippe war zu ihrer Geburt gerade erst überstanden. Auf die Frage, wie sie die vergangenen beiden Jahre der Corona-Pandemie erlebt hätte, antwortet sie fast schulterzuckend: „Ich bin hier in guter Behandlung meiner Pflegerin und meines Betreuers. Da konnte und kann mir nichts passieren. Von dem Trubel habe ich mich nicht beirren lassen.“

Trotzdem sei sie heute fitter als vergangenes Jahr. Da lag sie noch im Krankenhaus und es ging ihr gar nicht gut. Mit dem Coronavirus hatte das nichts zu tun. Die gute Pflege, die sie nun wieder in ihrer Wohnung erhält, hat sie wieder auf die Beine gestellt.

Gilda Hase-Walter freut sich über Blumen zu ihrem 101. Geburtstag. Foto: DRK Jena

Ihre Wohnung in Lobeda will Gilda Hase-Walter nicht missen. Ein eigener Rhythmus und die Selbstbestimmung sind ihr sehr wichtig. Ihre Pflegerin ist ihr dabei eine Stütze. Seit gut drei Jahren steht ihr Silke Semmler aus dem ambulanten Pflegedienst des DRK Jena-Eisenberg-Stadtroda zur Seite. Sie sind ein gut eingespieltes Team. Zweimal die Woche kommt Silke Semmler vorbei. Aber auch wenn Gilda Hase-Walter zwischendurch Hilfe und Unterstützung benötigt, ist sie schnell vor Ort. Auch außerhalb der Dienstzeiten.

In ihrer warmen Stube häufen sich Schallplattensammlungen, Bilder vergangener Rockgrößen zieren ihre Wände. Ob sie die Platten noch regelmäßig hört? „Ich bin schon lange auf CD umgestiegen. Das ist viel einfacher und bequemer.“ Auch wenn Gilda Hase-Walter mit der Zeit geht, ihre Schallplattensammlung will sie nie abgeben. „Die gehören zu meinem Leben dazu. Es gibt keinen Grund, sich von ihnen zu trennen.“ Zu ihrem Lieblingsgenre gehört die Rockmusik, von Elvis schwärmt sie. Über eine neue CD von den Rolling Stones oder Bruce Springsteen würde sie sich sehr freuen.

Was das Geheimnis für ihr langes Leben sei? „Das ist ganz einfach“, sagt sie, „Apfelsaft, Eierlikör, Rotwein und Kaffee.“ Natürlich alles in Maßen, das versteht sich von selbst. Mit einem Gläschen Eierlikör wird dann auch angestoßen auf das Wohl von Gilda Hase-Walter.