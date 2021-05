Mann aus NRW wird aus dem Uniklinikum Jena vermisst

Jena. Ein 61-Jähriger hat die Klinik verlassen. Die Polizei sucht nach ihm, unter anderem mit Hunden.

Seit Dienstag, 21 Uhr, wird der 61-jährige Martin-Erich Aschhoff vermisst. Wie die Polizei mitteilt, befand sich Martin-Erich Aschhoff zuletzt in der Universitätsklinik in Jena in Behandlung und hat diese in den Nachmittag- bzw. Abendstunden in unbekannte Richtung verlassen.

Die Polizei vermutet, dass sich Martin-Erich Aschhoff mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vorzugsweise der Deutschen Bahn, zurück an seinen Wohnort in Hamm (NRW) begeben wird.

Zur Beschreibung des Mannes liegen folgende Informationen vor:

ca. 180 cm groß

normale bis kräftige Gestalt

kurze graue Haare

wenig Zähne

auffällig hohe Stimme

bekleidet mit einem grauen Pullover, einem blauen T-Shirt und einer dunklen Jogginghose

Brillenträger

wahrscheinlich hat er einen Rollstuhl dabei

Martin-Erich Aschhoff Foto: Polizei

Eine groß angelegte Suche mit Unterstützung von Suchhunden, Beamten der Bundespolizei sowie der Polizei Hamm blieb bisher erfolglos beziehungsweise dauert noch an. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nehmen die Polizei Jena unter der Rufnummer 03641-810 sowie jede andere Dienststelle oder der Polizeinotruf unter der 110 entgegen.