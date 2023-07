Mann bedroht und beleidigt Passanten in Jena – Sprayer auf frischer Tat ertappt – Unter Alkohol unterwegs

Jena. Ein aggressiver Mann hat ein Pärchen mit Hund angegangen und anschließend weitere Passanten bedroht und beleidigt. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena:

Am Freitag um 17.30 Uhr informierte eine 23-Jährige die Polizei, dass sie mit ihrem Freund und ihrem Hund an der Landfeste in Jena unterwegs war und auf Höhe des Arbeitsamtes von einem Unbekannten bedroht und beleidigt wurde. Die Mann war demnach mit einem Fahrrad mit Anhänger und einem schwarzen, nicht angeleinten Hund aus Richtung des Paradieses gekommen. Auf Höhe des Arbeitsamtes soll er zunächst den Hund der Frau aggressiv verbal angegangen haben und die 23-Jährige aufgefordert, ihren Hund beiseite zu nehmen. Anschließend beleidigte der Unbekannte die Frau, woraufhin sich der Freund der 23-Jährigen einschaltete, dem der Mann sogleich Schläge androhte. Die Auseinandersetzung hatten weitere Passanten mitbekommen. Unter anderem seien zwei unbekannte weibliche Personen ebenfalls durch den Mann bedroht und von ihm aufgefordert worden, zu verschwinden.

Der Unbekannte soll zwischen 30 bis 40 Jahre alt sein. Er hatte kurze Haare mit Lücken und trug schwarze Kleidung. Er war mit einem Fahrrad mit Anhänger und einem schwarzen Hund mit langer Schnauze unterwegs.

Es wurde eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung aufgenommen. Es werden die beiden Zeuginnen sowie weitere Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03641-811123 entgegen.

Sprayer auf frischer Tat erwischt

Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Anwohner aus Jena Ost um 1.09 Uhr, dass er mehrere Jugendliche im Bereich des Camsdorfer Ufer gesehen hat, die dort eine Hausfassade mit roter Farbe besprühen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte in der Nähe eine Personengruppe gestellt werden. Laut Polizei beförderte die anschließende Durchsuchung der Personen bei zwei 15-Jährigen Sprühutensilien zutage. Sie räumten daraufhin ein, gesprüht zu haben. Die beiden Minderjährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer erziehungsberechtigten Person übergeben und haben sich wegen Sachbeschädigung durch Graffiti strafbar gemacht.

Auch in diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03641-811123 entgegen genommen.

Unter Alkohol unterwegs

Am Freitagabend kontrollierten Polizisten kurz nach 22.15 Uhr einen 51-jährigen Fahrradfahrer im Rautal in Jena. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Laut Polizei ergab der Test einen Wert von 2,03 Promille und lag damit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Eine weitere Kontrolle wurde um 23.45 Uhr in der Kahlaischen Straße in Jena durchgeführt. Hier wurde ein 27-jähriger Fahrer eines E-Scooters kontrolliert, der dabei einen positiven Drogenschnelltest auf Cannabis hatte, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstagmorgen kurz vor 1 Uhr wurde der nächste E-Scooterfahrer im Bereich der Erfurter Straße in Jena kontrolliert. Bei dem 22-Jährigen seien Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt worden und daraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt. Laut Polizei bestätigte sich der Anfangsverdacht schließlich. Es folgte daher ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle, wobei sich ein Wert von 0,72 Promille ergab. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Eine weitere Kontrolle führten Polizisten um 4.20 Uhr in der Camburger Straße in Jena durch. Hier wurde ein 57-jähriger Autofahrer in einem Kia kontrolliert, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Im restlichen Berichtszeitraum wurden vier weitere Alkoholverstöße durch Fahrer eines E-Scooters im Stadtgebiet von Jena festgestellt und jeweils Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, so die Polizei.

