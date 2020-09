Jena. Angriff in Straßenbahn - Ärger nach Hinterherpfeifen - Garagentor besprüht: Die Meldungen der Polizei für Jena.

Mann bei Schlägerei in Straßenbahn Schneidezähne abgebrochen

Am späten Samstagabend gegen 23.45 Uhr saß ein 27-Jähriger in der Straßenbahn, als am Bahnhof Jena-Göschwitz drei nach seinen Angaben ausländisch aussehende Personen zustiegen und sich über den Fahrtweg wunderten.

In der Folge kam es laut Polizei zu einer zunächst verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlugen zwei Unbekannte auf den Geschädigten ein. Dabei brachen die beiden oberen Schneidezähne ab. An der Endhaltestelle Winzerla verließen die Personen die Bahn und verschwanden im Bereich Winzerla.

Frau hinterher gepfiffen

Gegen 18.25 Uhr wurde in der Johannisstraße in Jena ein Mann körperlich angegriffen, nachdem er laut Polizei einer Frau hinterher gepfiffen hatte. Der Geschädigte entfernte sich jedoch vom Tatort, ohne die Polizei zu rufen. Die Polizei sucht nun Zeugen sowie den Geschädigten und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Garagentor beschmiert

Eine Gruppe von rund 15 Personen lieft am Samstagabend gegen 22.25 Uhr von der Kronfeldstraße in Richtung Jena Zentrum. Mehrere Personen beklebten dabei Laternen mit Aufklebern. Einer aus der Gruppe zog sich einen Schal ins Gesicht und besprühte ein Garagentor mit einem großen Schriftzug „Chemie 1964“. Die Polizei sucht Zeugen unter der 03641-810.