Mann beleidigt Kinder in Jena und droht ihnen Schläge an

Jena. Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Jena mehrere Kinder und Jugendliche bedroht haben soll.

Ein Unbekannter hat am Samstag in den Abendstunden gegen 19.20 Uhr in der Winzerlaer Straße in Jena mehrere Kinder und Jugendliche beleidigt und bedroht.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann die vier Kinder und Jugendlichen im Alter von 11 bis 15 Jahren aus unbekanntem Grund beleidigt und ihnen Schläge angedroht. Noch vor dem Eintreffen der Polizei verschwand der Mann.

Er wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter rund 40 Jahre

lange Haare

schwarz-orangefarbenes Basecap mit der Aufschrift "1966"

dunkle Winterjacke

graue Jeans

Der Inspektionsdienst Jena bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03641 810.