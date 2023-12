Polizei stoppt Autofahrer Mann fährt mit 40 km/h in Schlangenlinien über A4 bei Jena

Jena Betrunken, ohne Führerschein und mit nur 40 km/h war ein Autofahrer auf der A4 bei Jena unterwegs. Eine Streife der Autobahnpolizei stoppte den Mann.

Gleich mehrere Anzeigen hat ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag kassiert.

Wie es in der Mitteilung heißt, wurde die Polizei Thüringen zuvor informiert, weil ein Auto auf der A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a. M. auffällig in Schlangenlinien fahren und zudem bereits mehrfach die Leitplanke touchiert haben soll.

Eine Streife der Autobahnpolizei konnte das Fahrzeug im Lobdeburgtunnel bei Jena ausfindig machen. Der Fahrer des Pkw fuhr mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h über die Autobahn. Dem Anhaltesignal der Polizei kam er zunächst nicht nach.

Mehrere leere Bier- und Schnapsflaschen im Auto

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige bereits eine Fahrerlaubnissperre und somit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Des Weiteren pustete er einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille. Im Fahrzeug des Beschuldigten konnten mehrere leere Bier- und Schnapsflaschen gefunden werden, heißt es weiter. Der junge Fahrer hat sich mehrerer Verkehrsdelikte strafbar gemacht. Die Fahrt endete für ihn mit einer Blutentnahme im Krankenhaus.

