Mann in Jena brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt

Jena. In Jena wurde ein Mann bei einem Raubüberfall schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach den drei Tätern.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 1 Uhr, informierten Zeugen die Rettungsleitstelle in Jena , dass ein junger Mann in der Nähe vom Arbeitsamt zusammengeschlagen wurde und medizinische Hilfe benötige. Neben dem Rettungsdienst kam auch die Polizei mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz und fand den erheblich Verletzten. Laut Polizei hatte er blutende Wunden im Gesicht und schilderte, dass er vom Paradiespark aus in Richtung Jena Ost unterwegs war, als er an der Fußgängerunterführung der Stadtrodaer Straße auf drei männliche Personen traf, die seine Geldbörse forderten.

Als er seine Geldbörse nicht aushändigen wollte, wurde er durch alle drei Männer ins Gesicht geschlagen, bis er am Boden lag. Die Männer traten weiter auf ihn ein und verletzten ihn schwer am Kopf und im Gesicht. Zudem wurde Mann ein Iphone 14 pro (Farbe Silbergrau mit grüner Hülle), sowie AirPods und die Brille gestohlen. Der Geschädigte beschreibt die Täter als männlich und im Alter von ca. 18 Jahren. Sie sprachen akzentfrei Deutsch und trugen kurze Hosen und T-Shirts. Die Polizei Jena sucht jetzt Zeugen zu dem Vorfall.

