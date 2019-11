Stadtroda. Einen vermutlich völlig überteuerten Messerblock sollte ein Senior in Stadtroda kaufen. Dafür wurde er in ein Auto gelockt.

Mann in Stadtroda für Messerblock ins Auto gelockt

Ein 82 Jahre alter Mann wurde am Mittwochnachmittag in Stadtroda von zwei Unbekannten angesprochen. Sie fragten ihn nach seinem Alter und lockten ihn in ein dunkles Auto. Dort boten sie ihm einen Messerblock zum Preis von 450 Euro an. Außerdem versuchen sie, seine Bankdaten zu erfragen.

Bei den unbekannten Personen handelte es sich um einen 50 Jahre alten Mann und eine etwa 65 Jahre alte Frau. Als der Mann vorgab, den Messerblock nicht kaufen zu wollen, ließen sie ihn wieder aus dem Auto steigen.

Obwohl es hier zu keine Straftat kam, nimmt die Polizei den Vorfall zum Anlass zu warnen. Mit Sicherheit war der Messerblock keine 450 Euro wert und billiger im regulären Handel erhältlich.