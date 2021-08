Mann mit Messer hinter dem Rücken überwältigt - Auf Gleisen unterwegs und Lagerhalle beschmiert - Auto läuft aus

Jena/Saale-Holzland-Kreis. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Mann mit Messer hinter dem Rücken überwältigt

Zu einer Bedrohung ist es am Mittwochabend in Hermsdorf gekommen. Wie die Polizei mitteilte, näherte sich ein scheinbar stark angetrunkener Mann vor einem Einkaufsmarkt einer zweiköpfigen Personengruppe und sprach diese an.

Allerdings verstanden sie den Unbekannten nicht, ebenso wenig konnten sie erkennen, dass der 52-Jährige ein Messer hinter seinem Rücken verbarg. Eine weitere, etwas Abseits stehende, Person erkannte allerdings den Gegenstand hinter dem Rücken und brachte den 52-Jährigen zu Boden, ehe dieser in irgendeiner Form agieren konnte.

Der 52-jährige Täter wurde dabei verletzt und musste anschließend ins Klinikum gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Auto läuft aus

Ein auslaufendes Auto hat am Mittwochnachmittag in Jena einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Zeuge meldete, dass aus dem Ford, welcher in der Eberstraße/Schaefferstraße abgestellt wurde, Kraftstoff auf die Fahrbahn tropft.

Nach Prüfung durch die Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. Aufgrund der Menge an vermutlich Benzin, wurde die Feuerwehr nachgeordert, damit diese die Flüssigkeiten bindet und die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer beseitigt ist.

Einbruchsversuch am hellichten Tag

Am Camsdorfer Ufer haben Unbekannte versucht in ein Haus zu gelangen. Am Mittwochnachmittag, gegen 15.15 Uhr, stellte eine Bewohnerin des Hauses laut Polizeiangaben an der Eingangstür frische Hebelspuren fest.

Der Tatzeitraum lässt sich auf 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr eingrenzen. Der oder die Unbekannten schafften es nicht in das Haus zu gelangen, sodass zwar Sachschaden an der Tür entstand, allerdings keinerlei Beutegut in die Hände der Diebe fiel.

Auf Gleisen unterwegs und Lagerhalle beschmiert

Ein 10- und ein 13-Jähriger sind am Mittwochnachmittag dabei erwischt worden, wie sie im Bereich Ernst-Ruska-Ring in Jena zuerst auf den Gleisen rumsprangen und anschließend noch eine Lagerhalle mit unleserlichen Schriftzügen in dunkelgrüner Farbe beschmierten.

Die informierte Polizei konnte die beiden Jungs ausfindig machen und sie an ihre Eltern, mit dem Hinweis auf eine Anzeigenfertigung, übergeben.

Autoscheibe zerstört

In Waltersdorf haben Unbekannte die hintere Dreiecksscheibe eines Audi zerstört. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrzeug am Sommerberg geparkt.

Der Schaden wurde am Mittwochmorgen durch den Eigentümer festgestellt. Augenscheinlich haben der oder die Täter aber nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

