Mann nach sexueller Belästigung mit Flasche verletzt - Notorischer Verkehrssünder in Gewahrsam

Mann nach sexueller Belästigung mit Flasche verletzt

Samstagmorgen kurz vor 2 Uhr wurde eine junge Frau, welche mit anderen Studenten auf der Rasenmühleninsel feierte, von einem jungen, augenscheinlich alkoholisierten Mann zunächst auf unangenehme Art und Weise angesprochen. Seine gemachten Avancen lehnte sie laut Polizei eindeutig ab, was er jedoch ignorierte und ihr unvermittelt an das Gesäß fasste.

Ein umstehender Kommilitone der Frau forderte den Mann daraufhin deutlich auf zu gehen. Daraufhin warf der Mann dem Helfer eine Flasche gegen den Kopf, worauf dieser zu Boden fiel. Der flüchtende Aggressor konnte aber vom Rest der Gruppe gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen ihn werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Mehrere Rucksäcke gestohlen

In der Nacht zum 12. September feierten mehrere Jugendliche an der Oberaue, am dortigen Froschkönigbrunnen, spielten Musik ab und tranken Alkohol. Die Arglosigkeit der Feiernden und die dort vorherrschende Dunkelheit nutzte ein bisher unbekannter Täter aus und nahm mehrere abgelegte Rucksäcke an sich.

Ein 19-jähriger Geschädigter erschien bereits am frühen Sonntagmorgen bei der Polizei Jena und meldete den Diebstahl. Polizeibeamte fanden dann unweit des Tatortes vier im Gebüsch abgestellte Rücksäcke mit Inhalt, wovon einer der Rucksäcke bereits dem 19 jährigen Besitzer zugeordnet, sowie ein weiterer Eigentümer eines Rucksackes bekannt gemacht werden konnte. Zuvor wurde noch ein weiterer herrenloser, schwarzer Rucksack an der Straßenbahnhaltestelle Jenertal aufgefunden, worin sich u.a. ein Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln an einem Schlüsselband befand. Weitere bisher unbekannte Eigentümer der gestohlenen Rucksäcke werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. (Tel.: 03641 - 810)

Notorischer Verkehrssünder in Gewahrsam

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend gegen 23 Uhr wurde ein 57-jähriger Fahrer eines Audi in Jena-Nord angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und deshalb bereits mehrfach „polizeilich in Erscheinung getreten“ ist. Auch die Justiz beschäftigte sich schon mit dem 57-Jährigen. Da dieser in der Vergangenheit als Angeklagter nicht zum Verhandlungstermin erschienen war, wurde vom Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Daraufhin nahmen ihn Polizisten fest und er wartet nun im Gewahrsam der Polizei bis zu seiner richterlichen Vorführung.

Reifen zerstochen

Unbekannte zerstachen im Zeitraum vom Dienstag bis Freitag in Camburg an zwei PKW jeweils vier Reifen. Die Fahrzeuge, ein schwarzer Nissan und ein weißer VW Golf, hatten in der Wonnitzer Straße am Fahrbahnrand gestanden.

