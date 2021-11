Mann und Frau bei Schlägerei mit mehreren Personen verletzt - Radfahrer verletzt sich

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena.

Schlägerei mit mehrere Personen an Endhaltestelle Lobeda-Ost: Frau und Mann verletzt

In der Nacht zu Samstag gegen ca. 3 Uhr kam es im Bereich Lobeda-Ost (Sportsbar "Zur Insel") zu einer Schlägerei von mehreren Personen. Dabei wurden eine Frau und ein Mann durch einen unbekannten Täter angegriffen und verletzt. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Jena. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Wer hat einen Tatverdächtigen gesehen? Telefon: 03641/810

Portemonnaie gestohlen

Am Freitagnachmittag entwendete eine bis jetzt unbekannte Person das Portemonnaie samt Inhalt der 85-jährigen Geschädigten aus ihrer Handtasche. Die Frau befand sich zur Tatzeit im Supermarkt am Käse Regal. Dabei ließ sie ihre Handtasche kurzzeitig auf dem mitgeführten Rollator unbeobachtet. Dies erkannte der findige Dieb und entwendete Bargeld und Dokumente.

Briefkasten gesprengt

Am Samstagabend gegen 18:25 Uhr brachten Unbekannte einen Briefkasten in Jena Winzerla zur Detonation. Dabei wurde dieser samt Inhalt komplett zerstört. Auch dazu sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Mehrere Einbrüche

Unbekannte versuchten in Jena Winzerla gleich mehrere Kellerabteile in der Anna-Siemsen-Straße Nr. 6 aufzubrechen. Dies gelang in nur einem Fall. Hier entwendeten die Täter einen Flachbild-Fernseher und mehrere Taschen. Ein Gesamtschaden von ca. 600,- Euro entstand.

Bei Unfall verletzt

Samstagvormittag ereignete sich in der "Wiesenstraße" Ecke "Am Alten Gaswerk" ein Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Dabei übersah ein Audi-Fahrer eine Geschädigte, welche mit ihrem E-Bike von rechts kommen den Rad-/Gehweg auf der Wiesenstraße stadtauswärts befahren wollte. Beim Unfall kam sie samt Rad zu fall und wurde leicht an Ellenbogen und Knie verletzt.

