Mann verheimlicht Nebenverdienst beim Jobcenter - jetzt muss er über 17.000 Euro zahlen

Erfurt Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Jena ertappten einen Arbeitslosengeld-2-Bezieher bei einer Routinekontrolle. Die nicht angemeldete Arbeit kommt ihn nun teuer zu stehen.

Weil er dem Jobcenter laut Polizei seine Nebentätigkeit über drei Jahre nicht anzeigte und somit Sozialleistungen zu Unrecht bezog, wurde nun gegen einen 46-jähriger Mann aus Jena durch das dortige Amtsgericht ein Strafbefehl erlassen. Gegen ihn wurde eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 40 Euro verhängt.

Entdeckt wurde der Betrug durch Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Jena des Hauptzollamtes Erfurt. Als Bezieher von Arbeitslosengeld II hatte der Mann gegenüber dem Jobcenter nicht angegeben, dass er in den Jahren 2013 bis 2016 Einkünfte aus einer Nebentätigkeit erzielte und so Sozialleistungen ohne Abzüge in voller Höhe bezog. Durch seinen Betrug erhielt er rund 12.300 Euro Sozialleistungen zu Unrecht.

Neben der verhängten Geldstrafe in Höhe von 4.800 Euro muss er auch die Sozialleistungen in voller Höhe zurückzahlen. Der Strafbefehl ist rechtskräftig.

