Marathon der Worte in Jena: Über schwarze Deutsche und die Kunst des Verschwindens

Jena. Weil einer bedeutendsten Dramatiker der DDR krankheitsbedingt nicht nach Jena kommen kann, eröffnet der 28. Lesemarathon einen Tag später – nicht weniger spannend.

Über das Leben von 22 Deutschen mit schwarzer Haut berichtet die Autorin und Schauspielerin Dayan Kodua in „My Black Skin“. Die gebürtige Ghanaerin eröffnet am Freitag, 16. September, 19.30 Uhr in der Ernst-Abbe-Bücherei den 28. Jenaer Lesemarathon.

Diesmal finden sich einige Autoren in der Lesereihe, die Jena und der Region auf besondere Weise verbunden sind. Melanie Raabe beispielsweise wurde in Jena geboren, heute lebt die Autorin in Köln. Ihr neuer Roman „Die Kunst des Verschwindens“ erscheint im Oktober, kurz darauf präsentiert sie ihn in Jena. Die Leiterin der Ernst-Abbe-Bücherei, Katja Müller, und ihre Mitarbeiterin Evelyn Meyer freuen sich auf zahlreiche Gäste bei den insgesamt 16 Leseveranstaltungen.

Die für den 15. September geplante Eröffnungsveranstaltung mit einem der bedeutendsten Dramatikern der DDR muss leider ausfallen. Der 83-jährige Volker Braun musste krankheitsbedingt absagen.

Das gesamte Programm gibt es unter www.stadtbibliothek-jena.de