Jena: Markt der Möglichkeiten findet diesmal digital statt

Der jährlich veranstaltete "Markt der Möglichkeiten" an der Jenaer Friedrich-Schiller-Universität wird auch in diesem Jahr ausgerichtet. Er dient als Orientierungshilfe für Student*innen, die sich auch außerhalb des Studiums engagieren möchten. Vom 11. bis zum 15. Januar richtet sich dieses Angebot, das aufgrund der Pandemie in digitaler Form organisiert wird, an alle Studierenden, die sich neben ihrem Studium engagieren oder über verschiedene Angebote informieren und sich einen Überblick verschaffen möchten.

Insgesamt werden sich auf der Plattform mdm.stura.uni-jena.de mehr als 65 Aussteller*innen präsentieren, darunter die Hochschulgruppen der Uni Jena, die Campusmedien, externe Einrichtungen, Vereine und Organisationen sowie interne Einrichtungen und Projekte der Universität. Unter anderem finden sich Informationen zur Bürgerstiftung Jena, zum Rosenkeller e.V., zur Grünen Hochschulgruppe Jena, zu Studieren ohne Grenzen, zum Freien Orchester Jena e.V. oder zum USV Jena Rugby.

Durch einen Steckbrief erhalten Interessierte zunächst alle wichtigen Informationen über die jeweiligen Organisationen. Mit einigen Gruppen kann man zwischen dem 11. und 15. Januar auch digital direkt in Kontakt kommen über den sogenannten "BigBlueButton" – ein Videochat-Tool ähnlich wie Zoom. Der Termin für das digitale Treffen ist auf der jeweiligen Gruppenseiten oder auf der Veranstaltungsseite zu finden.

"Markt der Möglichkeiten" vom 11. bis 15. Januar unter: mdm.stura.uni-jena.de