Jena. Jena gilt in der südchinesischen Millionen-Stadt Guangzhou als kleine aber feine Stadt.

25.000 Masken aus China für Jena gespendet

Die südchinesische Millionen-Stadt Guangzhou, mit deren Stadtteil Panyu die Stadt Jena eine langjährige Kooperation pflegt, hat der Stadt Jena 25.000 Mund-Nase-Masken gespendet. (Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.)

Auf dem Alarmhof der Feuerwehr haben Hong Wang (r.) von der Deutsch-Chinesische-Gesellschaft und Minzhi Wu von der Firma Magnetworld, die den Transport mitfinanzierte, die zwei Paletten an Dezernent Benjamin Koppe (l.) und Feuerwehr-Fachdienstleiter Peter Schörnig übergeben. Die Einweg-Masken werden an Pflegefachkräfte übergeben. Das Gesundheitsamt der Stadt Jena lobte die sehr gute Qualität der Masken. Aus Panyu soll es eine weitere Lieferung geben, zu der auch Infrarot-Fieber-Thermometer gehören. Hong Wang sagte als Grund für die Hilfe: „Dafür sind Freunde doch da“. Jena gelte in ihrer Heimat als kleine aber feine Stadt und sei noch bekannter geworden, weil Jena als erste deutsche Stadt eine Maskenpflicht eingeführt habe.