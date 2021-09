Maßarbeit mit tonnenschweren Teilen in Dorndorf-Steudnitz

Die Bahn baut mit Hochdruck in Dorndorf-Steudnitz. Der Abriss der maroden Eisenbahnbrücke und der Neubau eines Fußgängertunnels von den Bahnsteigen am Bahnhof Dornburg zur B 88 machen eine Komplettsperrung seit dem Wochenende erforderlich. Aktuell werden am Montag Betonelemente als Stütze für den Bahndamm zu Wohngebäuden montiert.