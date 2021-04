Maßnahmen sollen Präsenzunterricht in Jena gewährleisten

An den Schulen in Jena sind am Montag die Schnelltests angelaufen. Das Angebot wurde nach Angaben des Rathauses sehr gut angenommen. Dabei ergaben sich zehn positive Ergebnisse, welche nun per PCR-Tests überprüft werden.

Jena. Die neue Jenaer Allgemeinverfügung regelt das Vorgehen bei einer Inzidenz von über 150. So gilt u.a. ein Betretungsverbot für Eltern und Singverbot in Klassenräumen.

Mit einer neuen Allgemeinverfügung will die Stadt Jena den Präsenzunterricht an Schulen und den Zugang zu Kindergärten und zum Hort möglichst weiter erhalten. Die Organisation der Schnelltests bleibe demnach den Einrichtungen überlassen, die Stadt Jena helfe bei der Beschaffung von Testmaterialien, soweit eine kurzfristige Ausstattung durch den Freistaat nicht gewährleistet werden könne. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

„Wir sehen unsere Verfügung als eine hilfreiche Ergänzung zur Landesverordnung, in der bereits wichtige notwendige Punkte, etwa die Maskenpflicht an Schulen, geregelt wurden“, sagt Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) am Dienstag zum Hintergrund der neuen Allgemeinverfügung, die am Donnerstag in Kraft tritt – Kommunen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 150 liegt, könnten weitere Schutzmaßnahmen verbindlich regeln, um so die Schließung von Bildungseinrichtungen zu verhindern. Für die Jenaer Einrichtungen gelten mit der neuen Allgemeinverfügung die folgenden Maßnahmen:

Ab 15. April: Betretungsverbot für Eltern oder andere Personen, die nicht zum Personal der Einrichtung gehören. Verbot von Singen und Instrumentalunterricht sowie Sportunterricht in geschlossenen Räumen.



Ab 16. April: Teilnahme der Kinder und Schülerinnen und Schüler an den Selbsttestangeboten in den jeweiligen Einrichtungen.



Strikte Trennung von Lerngruppen und Abstandsregelungen von Gruppen in Gemeinschaftsräumen; auf Freiflächen muss ein Abstand von mindestens zehn Metern gewährleistet sein.



Bei Fragen zu den Abläufen und den Schnelltests an Schulen und Kindergärten werden Eltern gebeten, sich an die Leitungen ihrer Einrichtung zu wenden. In Elternbriefen sei ausführlich über die Maßnahmen informiert worden.

Thüringer Schülerinnen und Schüler sollen sich künftig selbst auf Coronavirus testen Thüringer Schülerinnen und Schüler sollen sich künftig selbst auf Coronavirus testen

Derweil sind dem Fachdienst Gesundheit am Montag bis 24 Uhr neun neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Zudem sei ein weiterer Mensch in Zusammenhang mit einer ihrer Covid-19-Infektion verstorben. Die Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 468



davon in den vergangenen 24 Stunden: 8



stationäre Fälle: 7



davon schwere Verläufe: 4



Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 165



Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 152,8



Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 3564



Verstorbene insgesamt: 65



Genesene insgesamt: 3031



davon in den vergangenen 24 Stunden: 10